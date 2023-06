Haaland vs Osimhen: De Zerbi pazzo dell’attaccante del Napoli

Tra i migliori centravanti in Europa in questa stagione ci sono stati Erling Haaland e Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli ha dominato in Serie A mentre il norvegese è stato devastante sia in Premier League che in Champions League.

I due sono anche considerati i due talenti più importanti del presente e del futuro, con il numero 9 del Napoli che solo in questa stagione è riuscito a mettere in mostra le sue immense qualità. E dalla prossima stagione potrebbe anche esserci un confronto testa a testa, visto che Osimhen è appetito dai migliori club di Premier League.

Osimhen contro Haaland: l’analisi di De Zerbi

Il confronto tra Haaland e Osimhen sembra impossibile, guardando solo i freddi numeri ma se si analizzano le partite e il lavoro del centravanti, i due bomber possono essere messi faccia a faccia per determinare il più forte.

E lo stesso ha fatto Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, alla BoboTV. L’ex tecnico del Sassuolo conosce molto bene sia Osimhen che Haaland e ha voluto confrontare l’aspetto emotivo due due calciatori. “Haaland ha la fame e la cattiveria di Osimhen”.

Dal punto di vista caratteriale, dunque, per De Zerbi Victor Osimhen ha già gatto un passo in avanti rispetto ad Haaland che, probabilmente, deve fare un altro step prima di diventare il centravanti più forte al mondo senza paragoni.