Nuovo allenatore Napoli: idea clamorosa nella lista di De Laurentiis

Il Napoli è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore e De Laurentiis ha annunciato che deciderà entro la fine di giugno. L’addio di Luciano Spalletti lascia sicuramente un vuoto importante nel club azzurro ma nelle idee del patron partenopeo ci sono tanti nomi importanti che possono fare al caso del Napoli.

La lista è molto lunga e non è ancora stato trovato un accordo definitivo per stabilire il futuro allenatore del Napoli. Nelle idee di De Laurentiis, come da suo annuncio, c’è la voglia di continuare a fare un grande percorso in Champions League.

Zidane nella lista di De Laurentiis per il Napoli

Zinedine Zidane è nella lista dei prossimi allenatori del Napoli. Il club azzurro ha intenzione di continuare a crescere e migliorare e potrebbe puntare su un nome clamoroso per la prossima stagione. Zizou ha vinto tanto sia da calciatore che da allenatore, con la doppia avventura al Real Madrid che ha portato alla vittoria della Champions League in più occasioni.

Secondo quanto riferisce Repubblica, Zidane è uno dei nomi che sta stuzzicando le idee di Aurelio De Laurentiis che potrebbe optare per un nome internazionale che possa accrescere ancora di più l’appeal del club.