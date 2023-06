Pafundi segna con una punizione perfetta, gesto negli spogliatoi: fa esultare i tifosi del Napoli (FOTO)

Il campionato è terminato con il Napoli dominatore della Serie A, ma in questi giorni c’è un altro Azzurro che sta stupendo per i risultati ottenuti: è l’Italia Under 20 del CT Carmine Nunziata, che ha conquistato la finale del Mondiale di categoria. La sfida si giocherà contro l’Uruguay domenica sera alle 23, si tratta già di un successo per la Nazionale, che non aveva mai raggiunto la finale di questa competizione.

Pafundi, la foto con l’immagine di Maradona fa il giro del web

A realizzare la rete decisiva del 2-1 in semifinale contro la Corea del Sud è stato Simone Pafundi, attaccante di proprietà dell’Udinese. Il classe 2006 (gioca tre anni sotto età rispetto agli altri calciatori del torneo, ndr) ha incastonato in rete una punizione gioiello con il suo mancino a 5′ dal termine della sfida, mandando l’Italia in finale. Grande festa ovviamente per gli azzurrini negli spogliatoi, con Pafundi che si è fatto fotografare con un’immagine di Diego Armando Maradona.

La rete di Pafundi, non solo è stilisticamente perfetta, ma assume anche un contorno poetico se si pensa che la rete è stata realizzata proprio allo Stadio Diego Armando Maradona di La Plata. Un gesto, quello dell’immagine mostrata con lo stickers di Maradona, che è stato particolarmente apprezzato dai tifosi del Napoli, che sui social già sognano il futuro approdo di Simone all’ombra del Vesuvio.

Simone Pafundi tifoso del Napoli

Ricordiamo che Pafundi è stato già in passato accostato al Napoli, club di cui è grande tifoso (i genitori sono napoletani, ndr). In occasione della vittoria dello scudetto degli azzurri lo scorso 4 maggio a Udine, inoltre, come già raccontato da SpazioNapoli, Simone rimase all’esterno dello spogliatoio a sbirciare la festa del Napoli, salvo poi invitato ad avvicinarsi dal d.s. Ctistiano Giuntoli.