Festa scudetto nello spogliatoio del Napoli, il retroscena su Pafundi che è sfuggito a tutti (VIDEO)

Sono passati 6 giorni dalla vittoria aritmetica dello scudetto da parte del Napoli, successo arrivato aritmeticamente dopo il pareggio per 1-1 a Udine. Le immagini della festa azzurra hanno fatto il giro del mondo, con in particolare le reazioni dei calciatori all’interno dello spogliatoio che sono state cliccatissime sul web.

Nello spogliatoio blindatissimo è però riuscito a intrufolarsi un tifoso napoletano, Salvatore Balzano, che con il suo cellulare ha immortalato le immagini della festa scudetto all’interno dello spogliatoio azzurro. Ebbene, guardando attentamente il video nei primi secondi, si può notare come appostato all’esterno della stanza con i calciatori del Napoli ci fosse anche un altro “intruso”, un calciatore dell’Udinese: Simone Pafundi.

Simone Pafundi invitato nello spogliatoio del Napoli

Il giovanissimo attaccante classe 2006 dell’Udinese, ma di origini napoletane, è un tifoso della squadra azzurra, fede trasmessa dal papà Salvatore, fan sfegatato della squadra partenopea. Stando a quanto appreso da SpazioNapoli, Simone Pafundi ha assistito alla festa dall’esterno dello spogliatoio, provando a sbirciare quanto accadeva tra i calciatori azzurri, troppo timido però per unirsi alla festa. Questo almeno fino a quando non è stato notato dal d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli, che poi l’ha invitato all’interno dello spogliatoio.

Piace da tempo a Giuntoli

Giuntoli, infatti, è un grande estimatore del giovane Simone Pafundi, tant’è che un po’ di tempo fa si era parlato di un possibile interesse degli azzurri. Ricordiamo che con l’Udinese, il giovane attaccante che a marzo ha compiuto 17 anni, ha un contratto fino al 2025. In questa stagione ha collezionato 8 presenze in Serie A, per un totale di 71 minuti giocati. Viene soprannominato il “Messi italiano” per la sua propensione al dribbling, oltre al fisico che ricorda tanto La Pulce argentina.

Intanto, in attesa di capire se un giorno potrà vestire la maglia azzurra del Napoli, Pafundi ha potuto assistere in prima persona alla festa scudetto della squadra per cui prova un debole.

IL VIDEO DALLO SPOGLIATOIO DOPO UDINESE-NAPOLI

Pasquale Giacometti