Italiano al Napoli? Fissato a domani l’appuntamento: l’annuncio

Vincenzo Italiano sembra il candidato principale a sedersi sulla panchina del Napoli. Nonostante le smentite di Aurelio De Laurentiis e di Rocco Commisso, infatti, nelle idee del patron azzurro c’è ancora la volontà di puntare su uno dei suoi pupilli.

Da tempo Italiano è al centro dei desideri di De Laurentiis che, però, non intende forzare la mano con la Fiorentina per evitare di rovinare i rapporti amichevoli con la proprietà viola. Italiano diventerebbe il nuovo allenatore del Napoli solo nel momento in cui sarà lui a decidere di chiudere con il club toscano.

Futuro Italiano: domani parla Commisso in conferenza

Nella giornata di domani è previsto un appuntamento importante per il futuro di Vincenzo Italiano. Stando a quanto comunica la Fiorentina con una nota ufficiale sul proprio sito, infatti, domani alle 11 Rocco Commisso terrà una conferenza stampa.

Il presidente della Fiorentina parlerà della stagione e farà tutte le valutazioni del caso e non è da escludere che parlerà anche del futuro di Vincenzo Italiano. Nel caso in cui dovesse annunciare la separazione, il Napoli si avvicinerà sempre di più all’ex Spezia. Se, invece, dovesse confermarlo come già successo dopo la finale di Conference League, sarà un nome da depennare definitivamente per la panchina azzurra. Nella mattinata di oggi, inoltre, si è tenuto un incontro tra Italiano e Joe Barone per decidere il futuro.