Koopmeiners al Napoli con un super scambio: scelta la contropartita

Il Napoli si gode la vittoria dello Scudetto ma pensa anche al futuro: Koopmeiners potrebbe essere una possibilità? L’idea di scambio.

Il Napoli, con la fine della stagione, ha ricevuto ieri al Diego Armando Maradona, lo Scudetto di queste stagione 2022/23. L’intero stadio, l’intera città, tutti i tifosi vicini e lontani erano e sono in festa. Nel frattempo il club sta ragionando anche sul calciomercato: spunta l’idea che porta a Teun Koopmeiners.

Il Napoli, all’apice della felicità per la vittoria ufficiale dello Scudetto, si sta godendo la festa ma sta anche già pensando a come ripartire. In questo senso il calciomercato è diventato ora la prerogativa. Ancora non si sa che ne sarà del futuro di Cristiano Giuntoli, mentre Luciano Spalletti ha già fatto sapere che lascerà.

In ogni caso resta la società e restano i tifosi da dover far felici. Tante sono le diverse operazioni che potrebbero prendere quota e, tra queste, interessa non poco l’ipotesi di possibile scambio per Teun Koopmeiners. Il punto della situazione.

Calciomercato Napoli, idea Koopmeiners e la possibile contropartita da mettere sul piatto della bilancia

Il Napoli non vorrebbe privarsi dei suoi giocatori più importanti. Diversi top club europei sono interessati, ad esempio, a Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia, Kim Min-jae. Ma non solo. In ogni caso il club azzurro, oltre a far fronte a possibili offerte specialmente dall’estero, sta pensando anche al mercato in entrata. Ed è proprio qui che spunta l’ipotesi Koopmeiners. Il centrocampista si è decisamente messo in mostra tra le file dell’Atalanta. In questa stagione, tra Serie A e Coppa Italia, l’olandese ha giocato 35 match, segnando 10 gol e servendo 4 assist. Numeri che fanno gola al Napoli.

Così Teun Koopmeiners è di fatto diventato uno dei giocatori che più sarà seguito in ottica calciomercato. Non solo all’estero, ma anche nel campionato italiano di massima serie. Il Napoli, infatti, avrebbe già mostrato il proprio interesse nei suoi confronti. E sta pensando di avviare magari uno scambio che possa coinvolgere Diego Demme. Quest’ultimo ritrovarebbe minuti di gioco tra le file dall’Atalanta. E abbasserebbe le pretese della Dea sul cartellino del suo giocatore. Occhio però alla concorrenza. Perché Koopmeiners piace anche alla Juventus. Non resta allora che attendere l’apertura ufficiale del mercato in questa estate 2023 per comprendere cosa accadrà. Una cosa è certa: Koopmeiners piace al Napoli di Aurelio De Laurentiis piace e non poco.