Di Lorenzo da brividi sullo Scudetto: messaggio speciale ai tifosi

Il Napoli ha festeggiato la vittoria del terzo Scudetto di fronte al proprio pubblico dopo un cammino straordinario iniziato lo scorso luglio. Alla fine della stagione 2021-22 c’era stata la rivoluzione che ha cambiato gran parte della rosa del Napoli, con l’addio di tutte le “stelle” del club. E con il cambio di capitano: la fascia è passata al braccio di Giovanni Di Lorenzo che è diventato il primo capitano dopo Diego Armando Maradona a vincere uno Scudetto con il Napoli e ad alzare il prestigioso trofeo.

Nel corso della stagione, Luciano Spalletti ha sempre incensato Giovanni Di Lorenzo sia come uomo che come calciatore. La sua leadership è stata determinante per tenere unito e compatto tutto lo spogliatoio per l’intera annata calcistica, culminata con il momento più bello della vita di molti giocatori.

Di Lorenzo ringrazia tifosi e compagni per lo Scudetto

Questa mattina Giovanni Di Lorenzo ha dedicato un post Instagram ai tifosi del Napoli, alla squadra e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un sogno durato troppo a lungo.