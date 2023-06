Il futuro del Napoli passa necessariamente dalla scelta del prossimo allenatore. L’addio di Luciano Spalletti non è ancora stato ufficializzato e probabilmente non sarà fatto a breve. Ma intanto la società si è messa alla ricerca del sostituto perfetto e sul tavolo di De Laurentiis – come da sua confessione – ci sono almeno 20 profili, da tutta Europa.

Negli ultimi giorni sono state avanzate candidature di tutti i tipi ma il patron azzurro non ha mai voluto dare indicazioni precise su come si muoverà la società per il futuro.

Oggi l’esonero di Galtier: il Napoli può pensare all’allenatore francese

Uno dei nomi che sicuramente stuzzica De Laurentiis come prossimo allenatore del Napoli è Christophe Galtier. L’attuale allenatore del PSG è vicinissimo all’esonero e, secondo quanto riferisce Le Parisien, nella giornata di oggi è previsto l’annuncio ufficiale sulla separazione tra le parti.

Prima della firma di Spalletti, Galtier era già nei pensieri di De Laurentiis e ora potrebbe tornarci fortemente, visto che si libererà dal PSG e può vivere una nuova esperienza. Nelle sue idee di calcio c’è il 4-3-3 e soprattutto un gioco molto fluido e simile a quello dell’ultimo Napoli.