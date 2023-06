Lozano pazzo di Napoli: messaggio d’amore ai tifosi – VIDEO

Tra i protagonisti del Napoli 2022-23 c’è Hirving Lozano che è diventato il primo messicano della storia a vincere uno Scudetto. La sua stagione non è stata entusiasmante dal punto di vista dei numeri, così come quella di Matteo Politano, per il lavoro di sacrificio che ha chiesto Luciano Spalletti ai due esterni destri.

Ma la vittoria dello Scudetto ha reso immortale e indimenticabile nella memoria dei tifosi del Napoli anche il nome di Lozano che, ora, ha il futuro in bilico. Il suo contratto scade nel 2024 e ci sono molte voci di addio, visto il rinnovo di difficile realizzazione.

Lozano innamorato di Napoli: “Come un sogno”

Dopo lo Scudetto, è diventata virale un’immagine di Hirving Lozano al centro del campo in lacrime durante un lungo abbraccio con la moglie. Pochi minuti fa, poi, El Chucky ha pubblicato un video sui propri social in cui ha voluto ringraziare tutti i tifosi del Napoli per la passione e il sostegno in ogni momento della stagione.