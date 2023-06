La stagione del Napoli è stata estremamente importante sia in Italia che in Europa. La squadra di Luciano Spalletti è stata dominante per lunghi tratti anche in Champions League, battendo squadre di grande calibro e facendo un cammino straordinario, come mai prima nella propria storia.

In Serie A, poi, c’è stato un dominio assoluto sin dalla prima giornata di campionato, poi terminato a quota 90 punti e con la vittoria dello Scudetto a coronare la stagione. Tutti i calciatori si sono saputi mettere in mostra alla grande, mantenendo un livello straordinario per 10 mesi.

Globe Soccer Awards ha voluto premiare Kim Min-Jae, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen nella squadra più forte d’Europa per il 2022-23. Il 3-4-3 formato è una formazione eccezionale, con campioni di ogni genere, ma sono anche stati esclusi dei fenomeni generazionali, come Vinicius.

Formazione Globe Soccer Awards: ter-Stegen, Davies, Min-Jae, Trippier; Odegaard, De Bruyne, Bellingham, Kvaratskhlia; Mbappé, Haaland, Osimhen.