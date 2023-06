Cannavaro accostato al Napoli come nuovo allenatore: la verità

Il casting per il nuovo allenatore del Napoli è iniziato. Aurelio De Laurentiis ha annunciato di non avere ancora le idee chiare e, dunque, nessun accordo per il futuro. L’addio di Luciano Spalletti sarà ufficializzato a giorni e prima dell’inizio della prossima stagione, con il ritiro a Dimaro, sarà annunciato il nuovo mister.

Negli ultimi giorni sono stati tantissimi i nomi accostati al Napoli come prossimo allenatore. Dall’idea di lusso legata a Luis Enrique agli allenatori di Serie A come Italiano e Thiago Motta, passando per Benitez, Galtier e anche Fabio Cannavaro. L’ex difensore partenopeo è tornato in Italia dopo l’esperienza in Cina ma l’avventura con il Benevento è stata tutt’altro che positiva e ora è alla ricerca di una nuova panchina.

Cannavaro-Napoli: nulla di fatto, c’è la Nazionale

L’indiscrezione de Il Mattino di una possibile idea Fabio Cannavaro alla panchina del Napoli è stata allontanata da Alessandro Alciato. Il giornalista è molto vicino alle vicende dell’ex capitano della Nazionale Italiana, essendo stato uno degli autori della sua biografia e ha annunciato che è valida e concreta la candidatura di Cannavaro alla Nazionale Under 21.

Niente ritorno a Napoli per l’ex difensore che, invece, potrebbe diventare uno dei commissari tecnici della FIGC.