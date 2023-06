Luis Enrique-Napoli: intreccio clamoroso con un top club

Il nome di Luis Enrique è balzato in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti. Il tecnico spagnolo è stato contattato direttamente dal presidente del Napoli che ha il desiderio di proseguire il percorso di crescita e, possibilmente vincente. Ha il sogno di vincere la Champions League e ha cercato un allenatore che ha già grande esperienza.

Nelle ultime settimane ci sono stati contatti frequenti tra l’ex ct della Spagna e il patron del Napoli ma l’accordo non è stato trovato. De Laurentiis stesso, pochi giorni fa, ha annunciato che Luis Enrique preferirebbe altre mete a quella azzurra.

Luis Enrique al PSG: Galtier nel mirino del Napoli

Luis Enrique, ora, è ad un passo dal PSG. Il club francese ha fallito gli obiettivi stagionali anche con Galtier in panchina e anche il titolo di Francia non è stato accolto volentieri dai tifosi che, invece, si aspettavano di poter competere per la Champions League, vista la squadra di campioni a disposizione.

Secondo quanto riferisce psgcommunity.com, infatti, il tecnico spagnolo è stato convinto dalla dirigenza parigina ad accettare l’incarico e la prossima settimana sarà annunciato ufficialmente l’accordo.

Alfredo Pedullà, intanto, riferisce che il Napoli sta iniziando a muovere passi concreti per Christophe Galtier. Il tecnico del PSG è da tempo nel mirino dei partenopei e il suo addio alla causa parigina potrebbe diventare determinante per la scelta di De Laurentiis che ha avuto un contatto telefonico con l’allenatore nelle ultime ore.