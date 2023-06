Kim MinJae e il Napoli verso l’addio? Decise le cifre

Il calciomercato del Napoli è già iniziato in vista della prossima stagione. La squadra partenopea non ha ancora alzato al cielo il trofeo più importante del calcio italiano ma si è già iniziato a parlare di futuro per allenatore, dirigenti e calciatori. Sembra che in casa Napoli ci possa essere una nuova rivoluzione dopo quella della scorsa stagione che, poi, ha portato allo Scudetto di quest’anno.

Tra i calciatori che possono dire addio a fine stagione c’è sicuramente Kim Min Jae. Il difensore sudcoreano è stato protagonista di una stagione estremamente positiva che ha attirato gli occhi delle big europee.

Kim lascia Napoli con la clausola: le cifre

Il Manchester United sembra intenzionato ad acquistare Kim con la clausola rescissoria. Nel contratto del difensore classe classe ’96 c’è una “pericolosa” possibilità di addio con il pagamento della clausola tra l’1 e il 15 luglio.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Manchester United ha deciso di sborsare 60 milioni di euro per prendere Kim. Il Napoli non potrebbe opporsi e sta già valutando due nomi: Giorgio Scalvini dall’Atalanta e Kevin Danso del Lens.