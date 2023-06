Incontro Napoli – agente Osimhen: ci sono due nuove pretendenti

Il Napoli si è affidato a Victor Osimhen che è stato determinante per la stagione dello Scudetto. Il bomber nigeriano ha tenuto una media gol spettacolare, con 30 gol in 38 presenze stagionali, di cui 25 in Serie A. È anche il capocannoniere del campionato italiano, a dimostrazione della supremazia totale del Napoli in questa annata, considerando anche la difesa che è la meno battuta dell campionato.

Il futuro di Victor Osimhen è in bilico. Il Napoli vorrebbe trattenerlo ancora a lungo, come annunciato dallo stesso Aurelio De Laurentiis di recente, ma le vie del calciomercato sono infinite e possono portare a numerose sorprese.

Real Madrid e Tottenham su Osimhen

Secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis avrà un colloquio con l’agente di Victor Osimhen che cura gli interessi italiani, Roberto Calenda. E proprio il procuratore potrebbe portare sulla scrivania del presidente due nuove offerte.

C’è il Real Madrid sulle tracce del centravanti nigeriano. I Blancos possono dire addio a Benzema che è vicino all’accordo con l’Al-Ittihad e lascerebbe il posto libero. Ancelotti potrebbe decidere di puntare su Osimhen o su Kane e proprio in caso di accordo con l’inglese, ci sarebbe il Tottenham pronto ad offrire cifre da capogiro per il numero 9 del Napoli.