Napoli senza pace: lo scambio per Osimhen lascia di sasso

L’offerta per strappare Victor Osimhen al Napoli è importante. Lo scambio proposto potrebbe convincere De Laurentiis.

A pochi giorni dall’ultima partita di campionato, che si concluderà con la consegna del trofeo per il Napoli, la dirigenza azzurra è al lavoro sul fronte mercato.

Domenica il Napoli affronterà la Sampdoria nella sfida valida per la 38ma giornata del campionato di Serie A. Sarà una festa per gli azzurri, che al termine della gara potranno finalmente sollevare la tanto attesa coppa, simbolo di un traguardo storico che mancava da 33 anni a Napoli. Un dominio assoluto del Napoli in Italia, che vincendo domenica potrebbe raggiungere quota 90 punti in classifica, uno solo in meno al record dello spettacolare Napoli di Sarri.

La dirigenza azzurra, tuttavia, è al lavoro per programmare la prossima stagione. Chiuso il discorso Spalletti che, come dichiarato da Aurelio De Laurentiis, lascerà la panchina del Napoli al termine della stagione, uno dei principali problemi è legato proprio al nuovo tecnico. Diversi sono i nomi che vengono associati alla panchina azzurra. Per il momento, però, non c’è certezza di nessuno. Cristiano Giuntoli è l’altro dubbio da scogliere per De Laurentiis. L’attuale direttore sportivo del Napoli è stato associato alla Juve che strapperebbe al Napoli il ds dopo 8 anni. Negli ultimi giorni le voci si sono un po’ placate, complici anche i problemi giudiziari della Juventus, ma anche una particolare concentrazione sulla questione allenatore.

Napoli, il Chelsea ha proposto uno scambi al Napoli per Osimhen

Aurelio De Laurentiis deve fronteggiare anche altri problemi. La vittoria dello scudetto ha, senza dubbio, messo nel mirino delle principali squadre d’Europa diversi giocatori azzurri. Kim, ad esempio, è fortemente corteggiato dal Manchester United. La clausola rescissoria prevista dal contratto, rende particolarmente difficile la sua permanenza a Napoli nella prossima stagione. Anche Zielinski e Lozano sembrano destinati a lasciare Napoli a fine stagione.

L’uomo del momento, quello di cui si parla di più è, ovviamente, Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è corteggiato da diverse squadre europee, tra cui il Chelsea. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club inglese avrebbe offerto al Napoli Kepa Arrizabalagae Pulisci in cambio di Osimhen. Sia il portiere che l’attaccante americano sono stati accostati al Napoli in precedenza, ma attenzione al Chelsea che prova a far decollare l’operazione per portare il nigeriano a Londra utilizzando due pedine di scambio importanti.