Murales spettacolare di Maradona: inaugurato stasera – VIDEO

A Napoli, Diego Armando Maradona è ancora un colosso sotto l’aspetto sportivo e sociale: questa sera è stato inaugurato un nuovo murales. Molti angoli della città sono marchiati per sempre nel segno del fenomeno argentino che ha scritto la storia del club azzurro ed è rimasto segno indelebile della squadra e della città.

Dallo Stadio ai vicoletti dei Quartieri Spagnoli, tutta Napoli è piena di segni di riferimento per D10S. Ci sono murales di ogni genere e grandezza in tantissime zone cittadine e anche in provincia, a testimonianza dell’amore che, ancora oggi, c’è nei confronti del Pibe de Oro.

A Fuorigrotta, questa sera, è stato inaugurato un nuovo murales di Diego Armando Maradona. A Via Gabriele Rosetti è stato svelato pochi minuti fa, con la presenza di molti bambini e tanti tifosi del Napoli. L’opera è stata commissionata da Umberto, un ex ultras del Napoli rimasto coinvolto in un incidente in moto e in coma per lungo tempo.