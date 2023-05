Napoli Sampdoria chiude la Serie A 2022-23 degli azzurri Campioni d’Italia. La sfida testa-coda contro i blucerchiati sarà la firma finale su un campionato straordinario che ha consentito alla squadra di Luciano Spalletti di vincere il terzo Scudetto della sua storia, dopo 33 anni dall’ultima volta.

La Lega Serie A ha diramato gli orari ufficiali della 38a giornata di campionato. Napoli-Sampdoria si giocherà domenica 4 giugno alle 18.30.

Napoli Sampdoria alle 18.30: ora è ufficiale

Dopo la partita allo Stadio Maradona ci sarà la premiazione ufficiale con la consegna del trofeo di Serie A e delle medaglie a tutti i calciatori e a tutto lo staff di Luciano Spalletti.

Dopodiché ci sarà anche un vero e prorpio spettacolo in campo con giochi di luci, tanti ospiti tra cantanti, attori e personaggi famosi, come annunciato dal presidente De Laurentiis. Si prevede il sold-out in pochssimi minuti non appena sarà comunicata la possibilità di acquistare i biglietti