Manifestazione di tifosi napoletani e georgiani: cosa succederà prima di Napoli-Sampdoria

C’è grandissima attesa per la sfida del prossimo 4 giugno allo stadio Maradona che vedrà il Napoli sfidare la Sampdoria, per quella che sarà la festa per la vittoria dello scudetto dei partenopei. Il presidente De Laurentiis ha annunciato un grande show allo stadio Maradona, tant’è che in giornata si è scatenata una vera e propria caccia al biglietto.

Marcia in sostegno di Kvaratskhelia

Eppure non solo la festa all’interno dello stadio, tante altre celebrazioni sono previsto all’esterno dell’impianto e a Fuorigrotta. Una di queste vedrà tifosi del Napoli e georgiani uniti per una manifestazione in onore e sostegno di Khvicka Kvaratskhelia.

Appuntamento alla stazione Campi Flegrei verso lo stadio Maradona

Tre ore prima dell’inizio della partita Napoli-Sampdoria, alle ore 15:30, i tifosi georgiani e napoletani, si raduneranno all’uscita della stazione di Campi Flegrei e si dirigeranno verso lo stadio. Sarà organizzata una grande marcia a sostegno di Khvicha Kvaratskhelia e del Napoli. Si invitano i tifosi a indossare la maglia del Napoli o della Georgia, oltre a portare le bandiere georgiane.

Corteo trasmesso anche a Tbilisi in Georgia

Il corteo sarà trasmesso in diretta su un maxi-schermo installato ad “East Point” il più grande centro commerciale di Tbilisi (capitale della Georgia, ndr), dove insieme ai festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli, si svolgerà un grande evento dedicato alla squadra partenopea e ci sarà anche la premiazione dei vincitori del torneo Maradona, una rassegna per i piccoli calciatori in erba. All’evento di Tbilisi parteciperanno calciatori veterani, campioni in carica e molti ospiti d’onore.