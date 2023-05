Nagelsmann si complica, nuova idea del Napoli: spunta l’ex allenatore di una Nazionale

L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli pare sia arrivata al culmine. Troppi i punti di discordia con la proprietà, motivo per cui al termine della stagione sarà addio. Com’è normale che sia i partenopei hanno iniziato i casting per il nuovo allenatore. Tanti i nomi sondati da De Laurentiis, tra cui Julian Nagelsmann per cui sono subentrate delle difficoltà. Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

Clausola del Bayern Monaco e stipendio alto, difficile l’arrivo di Nagelsmann

Il Bayern gela il Napoli e tutti i club interessati a Julian Nagelsmann, allenatore ingaggiato nel 2021 e poi esonerato il 24 marzo per questioni di carattere tecnico e diversità di vedute: chi lo vuole, considerando che è legato ai bavaresi fino al 2026, dovrà versare almeno 10 milioni di euro. Praticamente la metà di quanto il club di Monaco ha investito all’epoca per liberarlo dal Lipsia. Un disoccupato chic, intrigante ma decisamente costoso e soprattutto ambito in Premier. E ancora: il suo ultimo stipendio è stato da 7 milioni netti, 14 lordi, il doppio del tetto azzurro.

L’ultima idea è Luis Enrique, ex CT della Spagna