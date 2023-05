Il Napoli pesca in casa Real Madrid, affare sensazionale a zero

Il Napoli si gode la vittoria ottenuta al Maradona contro l’Inter e pensa nel frattempo ai possibili affari da mettere a segno sul mercato: colpo a zero dal Real Madrid? Lo scenario.

Il Napoli, con il pomeriggio di domenica, ha battuto l’unica big che le mancava da battere in questa stagione di Serie A. L’Inter, complice l’espulsione che Roberto Gagliardini sembra aver inseguito con ‘tenacia’ per l’intero primo tempo di gioco, è caduta in casa degli azzurri. Al Diego Armando Maradona è stata perciò grande festa per i tifosi presenti sugli spalti. Il campionato è in ogni caso oramai arrivato agli sgoccioli e il club partenopeo sta ragionando perciò già sul mercato in attesa degli impegni futuri. È in tutta questa cornice che si inserisce l’idea di un possibile colpo a parametro zero, andando a pescare tra le file del Real Madrid.

Il Napoli sa che molte società, tra le migliori in Europa, hanno messo gli occhi sui propri campioni. Tanti sono i profili che si sono messi in mostra nel corso di questa stagione. Quindi c’è da capire come ci si vorrà comportare sul mercato con l’estate che si avvicina. Anche se, dal canto suo, Aurelio De Laurentiis ha già fatto capire che non intende privarsi di quei giocatori che è andato a pescare con cura grazie al lavoro di Cristiano Giuntoli.

In attesa di comprendere allora il futuro tra i tanti specialmente di Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia, Kim Min-jae, potrebbe spuntare anche un’idea finora non presa in considerazione. Dal momento che ovviamente il Napoli, oltre alle uscite, sta ragionando per lo più sui nuovi innesti da andare a prendere tra i vari club sparsi in giro per l’Europa. Non sarebbe perciò da escludere uno scenario tutto nuovo , quello che potrebbe portare a Marco Asensio che a giugno lascerà il Real Madrid a parametro zero.

Calciomercato Napoli, gli azzurri guardano (anche) tra le file del Real Madrid: ipotesi Asensio a zero? Lo scenario

Il Napoli, quindi, pur festeggiando lo Scudetto di quest’anno, si sta già proiettando a livello societario sulla prossima stagione. Alcuni giocatori non si sa se effettivamente resteranno in azzurro o se diranno addio, come da qualche tempo si vocifera. Sotto questo punto di vista gli occhi restano puntati anche su Hirving Lozano, molto spesso già in passato dato per partente, e su Matteo Politano, che vorrebbe avere la possibilità di giocare di più. È in tutto questo scenario che va a inserirsi Marco Asensio.

Lo spagnolo, classe 1996, è ancora un giocatore del Real Madrid ma il suo contratto è in scadenza a giugno del 2023. Insomma, Asensio è alla fine di un ciclo. E potrebbe perciò rappresentare una pazza idea per questo Napoli, in cui sarebbe certamente indicato per andare a far parte del tridente d’attacco sulla destra. Lo scoglio resterebbe l’ingaggio alto, ma il giocatore potrebbe abbassare le proprie pretese e il Napoli fare uno sforzo in più, proprio sfruttando la possibilità di non pagare il suo cartellino.