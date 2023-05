L’ex Napoli torna in città: visita al murales di Maradona – FOTO

Il Napoli Campione d’Italia ha attratto un numero incredibile di turisti e tifosi dall’estero. La città, imbandita di striscioni, bandiere e colori azzurri, è stata letteralmente presa d’assalto sin dai primi mesi del 2023, con tante persone che si sono appassionate anche alla parte calcistica della città.

Nelle giornate dello Scudetto sono tornati a Napoli anche tanti ex calciatori azzurri che hanno voluto vivere da vicino ciò che in passato è sempre stato solo un desiderio mai realizzato. E sono stati accolti con grande gioia da tutti i tifosi incrociati per strada e da tantissimi altri che sui social non hanno fatto mancare il proprio appoggio.

Inler torna a Napoli: visita al Murales di Maradona

Gokhan Inler è tornato a Napoli questa mattina per visitare la città e tornare a respirare il calcio partenopeo. L’ex centrocampista del Napoli, oggi all’Adana Demirspor di Vincenzo Montella, in Turchia, è rimasto legato con particolare affetto al capoluogo campano, dove ha vissuto per 4 anni.

La prima tappa della sua visita è stata il Murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli, in compagnia di vecchi amici napoletani e dei rispettivi figli.