Empoli-Napoli Primavera, sconfitta pesantissima: classifica horror

Il Napoli Primavera continua la sua stagione horror con una sconfitta contro l’Empoli. Gli azzurrini di Nicolò Frustalupi cadono 3-1 in Toscana e non riescono a rialzare la testa dopo gli ultimi risultati negativi. La squadra partenopea è ferma al terzultimo posto, in zona playout, ma la partita di oggi era importante per provare ad accorciare sull’Atalanta quartultima.

La sconfitta dei ragazzi di Frustalupi, però, mette in mostra tutti i deficit della squadra che non è riuscita ad essere pericolosa come ci si aspettava.

Napoli Primavera: rischio retrocessione senza playout

A 90 minuti dal termine del campionato Primavera, il Napoli rischia fortemente la retrocessione in Primavera 2. Gli azzurrini sono al terzultimo posto, a quota 32 punti, attualmente a -6 dall’Atalanta. Gli orobici, però, hanno una partita in meno e possono pensare di allungare a 9 punti in vista del rush finale. L’ultima partita, poi, sarà proibitiva per la squadra napoletana che dovrà affrontare l’Inter, mentre l’Atalanta dovrà vedersela con il Lecce e con l’Udinese (per l’ultima partita).

In caso di almeno 10 punti di differenza tra quartultima e terzultima, i playout non si giocheranno e in Primavera 2 ci andrebbero direttamente gli azzurrini di Frustalupi.