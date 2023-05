Il Napoli bussa alla porta del Sassuolo: nuovo obiettivo, le cifre

Il Napoli è al centro di numerose voci di calciomercato. Il club Campione d’Italia potrebbe vivere una nuova rivoluzione in estate dopo quella messa in atto lo scorso anno che ha portato, poi, al cambiamento radicale e a riscrivere la storia. Tanti calciatori sembrano avere il futuro in bilico visto che, dopo la stagione di grande livello, sono entrati nel mirino dei top club.

La dirigenza azzurra non intende farsi trovare impreparata e in caso di addio di qualche big è già pronta a rimpiazzarlo a dovere. Certo è che il Napoli non intende solo “subire” il mercato ma anche essere una squadra protagonista e sta mettendo in piedi una lista di nomi molto interessanti che potrebbero far comodo a Luciano Spalletti.

Napoli su Frattesi: servono 40 milioni

Napoli e Sassuolo possono iniziare una nuova trattativa di calciomercato per Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 è uno dei migliori in Serie A per rendimento e per futuribilità ed è nel mirino degli azzurri da diversi mesi.

Anche in questa stagione si è messo in mostra con prestazioni di altissimo livello che lo hanno reso appetibile alle big. In estate sarà sicuramente al centro di continue voci di mercato e secondo quanto riferisce Repubblica, il Napoli si è iscritto alla corsa per Frattesi. Ci sono stati contatti frequenti con il suo entourage per sondare l’effettiva disponibilità.

Ha il contratto in scadenza nel 2026 e i neroverdi chiedono tra i 30 e i 40 milioni per cederlo. La trattativa tra le parti non sarà affatto semplice e potrebbe replicare i passi di quella che ha portato Raspadori a vestire la maglia azzurra.