Napoli, Kim vicino all’addio: scelto il sostituto

Il calciomercato del Napoli è già argomento del giorno dopo la vittoria dello Scudetto. Gli azzurri sono tutti nel mirino delle grandi d’Europa e ci sono molti pericoli di addio. Il primo calciatore che può salutare è Kim Minjae: il difensore sudcoreano ha una clausola rescissoria nel contratto che mette a serio rischio la sua permanenza a Napoli.

Il Manchester United sembra intenzionato ad esercitarla nelle prossime settimane, con il pagamento della clausola – circa 60 milioni di euro – e un contratto faraonico per l’ex difensore del Fenerbahçe.

Kim lascia il Napoli: all-in su Danso

Il Napoli ceertamente non resta a guardare e sta iniziando a studiare le mosse da mettere in pratica per sostituire la possibile cessione di Kim. Il primo nome sulla lista della dirigenza azzurra è quello di Kevin Danso.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore austriaco classe 1998 è considerato l’erede perfetto di Kim per le sue qualità di marcatore e anche per quelle di impostazione, visto che in carriera ha giocato anche da mediano. Gli azzurri iniziano a studiare il futuro e a cautelarsi in caso di addio dopo una sola stagione del difensore sudcoreano che è stato di gran lunga il migliore della Serie A.