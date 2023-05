Il Milan di Stefano Pioli domani sera si gioca il tutto per tutto in Champions League contro l’Inter. I rossoneri sono usciti con le “ossa rotte” dalla partita d’andata, terminata 0-2 per i nerazzurri, e ora dovranno tentare la clamorosa rimonta per ribaltare il risultato. Qualificarsi in finale di Champions per una delle due italiane sarà determinante anche per costruire il futuro.

Battere e superare l’Inter, inoltre, sarebbe anche l’unica arma a disposizione di Pioli e del Milan per salvare la stagione dal fallimento totale. Dopo la vittoria dello Scudetto della passata annata si pensava ad un ciclo vincente ma poi la forza del Napoli e le continue difficoltà della squadra rossonera hanno cambiato radicalmente la Serie A.

Boban spera nella rimonta del Milan: le sue parole

Il Milan è arrivato alla semifinale di Champions League dopo aver eliminato il Napoli. La partita del ‘Maradona’, però, ha lasciato molti strascichi e polemiche per il contatto da rigore Lozano-Leao con il VAR e l’arbitro Marciniak che non diedero peso all’accaduto. Il giorno dopo la partita fu molto caldo e polemico anche per il ruolo di Zvonimir Boban, ex stella del Milan e attuale responsabile VAR per la UEFA.

Molti tifosi del Napoli avevano accusato Boban di aver influito in maniera negativa sulla partita tra Napoli e Milan, alludendo persino a manovre scorrette per far “silenziare” appositamente il VAR.

Ospite della Milano Football Week, il responsabile VAR della UEFA Zvonimir Boban ha parlato dell’Euroderby tra Inter e Milan che deciderà la prima finalista di Champions League.