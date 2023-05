Napoli-Inter, Inzaghi perde i pezzi: un attaccante esce per infortunio

Il Napoli si appresta ad un finale di stagione piuttosto tranquillo, dove l’obiettivo principale sarà aumentare il bottino di punti e aggiungere quindi un ulteriore record a questa stagione sugellata dal titolo di campioni d’Italia ottenuto giovedì scorso ad Udine.

Discorso molto diverso invece per quanto riguarda l’Inter, che sfiderà gli azzurri nella gara di domenica prossima allo Stadio Diego Armando Maradona. I nerazzurri, infatti, sono ancora in corsa in Champions League e, soprattutto, hanno ancora bisogno di fare punti in campionato per proteggere un piazzamento fra le prime quattro.

Napoli-Inter, due infortuni per Inzaghi

L’Inter, nella gara di stasera contro il Sassuolo, ha effettuato un po’ di turnover ma ha perso due pezzi utili a poter avere più rotazioni a disposizione in questo finale di stagione.

Si sono infortunati infatti Correa e Bellanova. L’argentino è stato sostituito fra primo e secondo tempo per un affaticamento ai flessori, stesso problema patito anche dall’esterno italiano. Le loro condizioni saranno da valutare in vista dell’euroderby di ritorno contro il Milan e del match contro il Napoli di domenica.