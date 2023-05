Diletta Leotta innamorata di Napoli: “Avrei voluto farla vedere a mia figlia”

Lo spettacolo esibito dalla città di Napoli in questi giorni dopo la vittoria dello scudetto è stato unico e travolgente. La città si è dipinta d’azzurro e ha festeggiato tutta insieme l’impresa compiuta dai ragazzi di Spalletti.

Ha vissuto a pieno questo clima anche Diletta Leotta. La presentatrice di Dazn, da poco in dolce attesa, ha infatti condotto tutti gli ultimi dopopartita azzurri, essendo presente sia al Maradona in occasione della festa mancata contro la Salernitana, che in occasione di quella vera contro la Fiorentina, oltre che ad Udine per la gara che ha decretato ufficialmente il Napoli come campione d’Italia.

Diletta Leotta da brividi su Napoli: le parole

Diletta Leotta ha parlato alla Milano Football Week delle emozioni vissute in queste occasioni, esprimendo parole di grande amore per Napoli. Di seguito quanto riportato: