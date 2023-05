Ambrosino protagonista con il Cittadella, assist geniale del bomber del Napoli (VIDEO)

Un’altra grande prestazione per il bomber di proprietà del Napoli, Giuseppe Ambrosino. L’attaccante classe 2003 in prestito al Cittadella sta vivendo una seconda parte di stagione da assoluto protagonista, dopo essere stato abbastanza in ombra a Como. La svolta arrivata con il trasferimento a gennaio sta facendo la differenza, con il centravanti di Procida che sta trovando sempre più spazio.

Bellissimo assist di tacco per il gol di Antonucci

E anche oggi, nella sfida con il Sudtirol, è partito da titolare, ripagando la fiducia di mister Gorini. Ambrosino è infatti stato l’autore di uno splendido assist di tacco che ha portato alla rete di Antonucci. Un passaggio di prima, tanto geniale quanto efficace, liberando il compagno per il tiro in porta.

Ambrosino al Mondiale Under 20

Mister Gorini ha poi sostituito Ambrosino al 65′, subendo dopo soli 5′ la rete del pareggio del Sudtirol. Un punto che avvicina il Cittadella alla salvezza, che dovrà essere conquistata nell’ultima sfida di campionato in casa contro il Como, proprio l’ex squadra dell’attaccante napoletano. Ricordiamo che poi Giuseppe Ambrosino si aggregherà alla Nazionale Italiana Under 20 per prendere parte al Mondiale di categoria in Argentina che prenderà il via il prossimo 20 maggio.

ECCO IL VIDEO DELL’ASSIST: