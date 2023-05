Giuntoli ha scelto la Juventus: netto ‘no’ al top club inglese

Cristiano Giuntoli ha fatto la sua scelta: andrà alla Juventus. L’attuale direttore sportivo del Napoli lascerà gli azzurri con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto e firmerà un accordo con i bianconeri. Manca ancora l’ufficialità ma al termine della stagione dello Scudetto – costruito anche grazie alle sue intuizioni – sarà annunciato l’addio e l’accordo con il nuovo club.

La Juve ha deciso di puntare fortemente su Giuntoli per iniziare un nuovo progetto. Il direttore sportivo ha dimostrato di saper lavorare con grande astuzia sul calciomercato e, considerate le risorse ristrette a cui sarà costretto il club bianconero, la sua figura sembra quella perfetta per ripartire.

Giuntoli ha rifiutato il Liverpool per la Juventus

Secondo quanto riferisce Sportitalia, Cristiano Giuntoli ha dato subito il suo ok alla Juventus non appena gli è stato illustrato il progetto e l’offerta economica. Con il Napoli il rapporto si concluderà nel migliore dei modi dopo 8 stagioni insieme.

Ma la Juventus non era l’unico club interessato a Giuntoli. Alfredo Pedullà informa che c’era stato anche un pressing del Liverpool per il dirigente toscano che, però, ha risposto con un netto ‘no’. Ha prevalso, però, la voglia di permanenza in Italia e il progetto bianconero.