VIDEO – La festa del Napoli per lo scudetto: Spalletti e i giocatori cantano insieme!

Il Napoli si è riunito questa sera per festeggiare la vittoria dello scudetto. Dopo la festa allo stadio, infatti, la squadra, insieme allo staff tecnico, ha deciso di riunirsi per celebrare la vittoria tutti insieme, in un’occasione più privata.

Il luogo scelto per tale celebrazione è stato un noto ristorante a Chiaia. Nonostante la location sia rimasta segreta fino all’ultimo, sono comunque arrivati tantissimi tifosi fuori al locale scelto dalla squadra per strappare una foto o un autografo.

VIDEO- La festa della squadra per lo scudetto

La festa all’interno è stata invece condensata da grandi canti. Fra questi, si sente il celebre inno di Nino D’Angelo e l’oramai onnipresente coro “la capolista se ne va”. Si vedono coinvolti nei canti, in particolare, Spalletti e Juan Jesus. Di seguito il video della festa:

CENA DI SQUADRA PER I CAMPIONI D’ITALIA: CONTINUA LA FESTA DEL NAPOLI DOPO LO SCUDETTO! – YouTube