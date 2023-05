Tutto confermato, Spalletti verso l’addio: destinazione eccellente

Il Napoli si gode il momento di gioia dopo la stagione straordinaria: vincere lo Scudetto ha dato una nuova linfa a questo club. Ma il futuro di Spalletti preoccupa.

Il Napoli sa di aver compiuto qualcosa di straordinario. E di aver conquistato lo Scudetto, il terzo della sua storia, facendosi valere sul campo e dando il meglio di sé. Straordinario è stato il lavoro svolto da Cristiano Giuntoli sul mercato, così come il lavoro che Luciano Spalletti ha compiuto con i suoi giocatori sul campo. “Uomini forti, destini forti”, è stato il diktat che ha mandato avanti tutto. Eppure i tifosi ora sono preoccupati per quello che il futuro potrebbe riservare loro.

Da un lato c’è la gioia per quanto di eccezionale compiuto in Serie A da questo Napoli. Dall’altro lato, però, c’è la paura che tutto possa finire con il termine di questa stagione. Cristiano Giuntoli viene accostato ogni giorno di più con insistenza a un addio anticipato (il suo contratto scadrà nel 2024, ma non è esclusa la rescissione consensuale). Sui giocatori più importanti come Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia, Kim Min-jae, c’è lo spettro dei grandi club.

Ma in bilico appare ora la posizione anche di Luciano Spalletti. Colui che ci ha messo anima e cuore nella vittoria di questo trofeo. Il suo attaccamento a Napoli, città e squadra, è ormai indubbio. Ma ci sono delle variabili che potrebbero influire. E Aurelio De Laurentiis lo sa bene. Tra le altre cose c’è la Premier League che osserva e che potrebbe fare la sua mossa. Le ultime.

Napoli, futuro di Spalletti in bilico? Il tecnico vuole garanzie, la Premier League osserva

Secondo quanto riferito da ‘Libero.it’, quindi: “Tutto da scrivere il futuro di Luciano Spalletti, sul quale ci sarebbero diverse squadre estere. Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento del Tottenham, che si è separato da Antonio Conte per via dei risultati deludenti. Aurelio De Laurentiis non vorrebbe perdere l’allenatore dello scudetto e sarebbe disposto a ritoccare il suo ingaggio”. Ma non è finita qui.

“A Luciano Spalletti sembra però interessare di più il futuro tecnico dei soldi. Vorrebbe garanzie, com’è giusto che sia dopo un’annata straordinaria”, si legge ancora. Dunque è difatti ancora tutto da comprende e il futuro ancora tutto da scrivere. Il tecnico si è affezionato molto a Napoli ma, come è anche giusto che sia, vorrebbe garanzie per non far finire nel dimenticatoio quanto di bello ed eccezionale fatto in questa stagione 2023/24.