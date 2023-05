Kim Minjae è la vera sorpresa della stagione del Napoli. Il difensore sudcoreano arrivato in estate per sostituire Kalidou Koulibaly ha colto alla grande l’eredità del senegalese e si è preso la leadership della difesa. Con Luciano Spalletti ha migliorato di settimana in settimana anche i movimenti utili ad essere quasi perfetto per il calcio italiano e ora è un punto di riferimento per la squadra e per tutti i tifosi del Napoli.

Ai microfoni di KFA TV, Kim Minjae ha parlato della sua esperienza al Napoli e della vittoria dello Scudetto. Il difensore classe ’96 ha mostrato tutta la sua gratitudine al Napoli e alla città (e ai cittadini) di Napoli.

È stato come raggiungere un traguardo molto sudato. Tuttavia mi chiedo se riuscirò a rivivere le stesse scene in futuro. Vedendo tutti i tifosi gioire e festeggiare per strada mi sono reso conto per davvero che avevamo vinto. La vittoria è stata un’esperienza completamente nuova per me.

Kim: “Tifosi del Napoli? Sono speciali, sono grato per il loro affetto”

Kim, poi, si è soffermato anche sull’amore dei tifosi del Napoli. Il difensore è rimasto piacevolmente sorpreso dalla passione che i tifosi del Napoli gli hanno mostrato nel corso di questa prima stagione in maglia azzurra e ha voluto ringraziarli pubblicamente.