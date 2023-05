Sono ore caldissime, le ultime, in quel di Napoli, dove un doppio match-point Scudetto aleggia sulle teste dei calciatori azzurri. La squadra di Luciano Spalletti, dopo aver mancato l’appuntamento con la storia contro la Salernitana, ha infatti una duplice occasione di centrare l’obiettivo. A partire da stasera, i partenopei saranno Campioni dal divano in caso di mancato successo della Lazio contro il Sassuolo, oppure sul campo qualora dalla sfida con l’Udinese di domani venga fuori il segno x2.

Mentre tutta la città sogna il tricolore però, il resto d’Europa sogna invece di mettere le proprie mani sui prodigi azzurri. Kim, Kvaratskhelia, Zielinski ed, ovviamente Osimhen, capocannoniere della squadra nonché il più gettonato a fare le valigie. Nonostante ciò, nelle ultime ore, una mossa a sorpresa da parte di un importante club ha lasciato di stucco tutti gli appassionati.

Calciomercato Napoli, il Bayern Monaco abbandona la pista Osimhen

Rimasto orfano di un Lewandowski da 30 gol di media a stagione, il Bayern Monaco ha rappresentato senz’altro uno dei club maggiormente sulla scia di Victor Osimhen. In crisi di risultati da qualche mese, frutto anche dell’assenza di una punta di spessore nella rosa, i bavaresi hanno più volte figurato in pole position quando si è parlato di futuro della punta nigeriana.

Nonostante questo però, le furie rosse di Monaco hanno ufficialmente alzato bandiera bianca. A riportarlo è SkySportDe, che narra di come il Bayern non presenterà più offerta alcuna per Osimhen. A pesare sulla decisione drastica del club, il cospicuo prezzo del cartellino. Cifre che superano i 100 milioni e che Rumenigge e soci non vogliono assolutamente sborsare nell’immediato. Sospiro di sollievo, dunque, per tutti i tifosi del Napoli.

Mario Reccia