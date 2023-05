Calciomercato Napoli, scelto il sostituto di Kim: incontro in programma per lui!

Il Napoli ha vinto lo scudetto ed inizia, lentamente, a programmare anche il futuro dopo un successo di una simile portata. Il club azzurro dovrà infatti difendersi dagli assalti delle big europee sui suoi calciatori ma lo farà con una linea ben chiara: chi vuole lasciare, verrà fatto partire.

La stella azzurra più ambita sembra essere in questo momento Kim Min Jae a causa della clausola rescissoria sul suo contratto valida fino a luglio. In particolare, le ultime voci di mercato segnalano la volontà del Manchester United di avvalersi di questa possibilità. Si inizia quindi già a parlare dei possibili sostituti.

Calciomercato Napoli, Danso come sostituto di Kim?

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Napoli si starebbe già facendo sotto per il suo sostituto. L’obiettivo sarebbe Kevin Danso, difensore centrale del Lens, in passato accostato anche alla Fiorentina.

Finora ha giocato tutti i minuti in campionato attirando l’interesse di diverse squadre. Il Napoli si sarebbe convinto del suo valore e ha in programma già in questa serata un incontro a Roma per capire la situazione e presentare un’offerta. La valutazione del calciatore è di circa 15 milioni di euro.