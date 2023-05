Dopo la vittoria dello Scudetto il Napoli si è messo già alla ricerca dei nomi migliori per rinforzare la rosa. Il calciomercato degli azzurri è già quello più chiacchierato della Serie A, con cessioni e innesti che potrebbero verificarsi appena dopo il termine della stagione. La squadra di Luciano Spalletti ha mostrato la sua forza nonostante le cessioni eccellenti della scorsa estate e ora deve parare i colpi dall’interesse delle big europee.

Il Napoli guarda anche in Serie A per migliorare la propria rosa. Uno dei reparti che dovranno essere rivisitati è il centrocampo. Le possibili partenze di Demme, Zielinski e Ndombele aprono la strada a nuovi innesti obbligatori. Il nome di Daichi Kamada è schizzato in cima alla lista dei desideri della dirigenza partenopea ma non è l’unico nome nel mirino.

Napoli su Milinkovic-Savic: richiesta di informazioni

Stando a quanto riferisce lalaziosiamonoi.it, il Napoli ha messo gli occhi su Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è uno dei migliori della Serie A e vuole fare il salto di qualità definitivo nella sua carriera dopo 8 stagioni in biancoceleste.

Il portale laziale riporta un interesse del Napoli, con annessa richiesta di informazioni sulla possibilità del trasferimento. Nessuna proposta ufficiale ancora, ad oggi, ma un pour parler che può portare ad affondi futuri. Alla Lazio di Sarri piace, da tempo, Piotr Zielinski e non è da escludere, proprio in questo ambito, uno scambio di cartellini con l’aggiunta di un conguaglio economico, ancora da definire.