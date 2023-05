FOTO – Napoli, cena scudetto per i calciatori a Chiaia. Spalletti si ferma con i tifosi

Il Napoli ha vinto lo scudetto e i festeggiamenti per questo straordinario trionfo sono solo appena iniziati. La città si è letteralmente dipinta d’azzurro in questi ultimi giorni, esplodendo di gioia per un successo da così tanto tempo atteso.

I calciatori, invece, hanno festeggiato il trionfo sia giovedì scorso ad Udine, immediatamente dopo il pareggio decisivo per la certezza matematica della vittoria del titolo, sia domenica allo stadio Maradona dinanzi ai propri tifosi.

FOTO – Cena scudetto a Chiaia per il Napoli

La squadra però ci ha anche tenuto a festeggiare in una circostanza più privata, radunandosi tutti per una cena insieme allo scopo di rilassarsi un po’ insieme dopo giorni così tanto intensi. La location è stata scelta dal capitano Giovanni Di Lorenzo ed è stato un ristorante a Chiaia. Alla cena hanno partecipato calciatori e staff, ma non il presidente De Laurentiis.

Tanti i tifosi radunatisi fuori al locale. Spalletti si è anche fermato per selfie e autografi prima di entrare. Di seguito alcune foto dell’evento: