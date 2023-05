Scudetto 2019, il Codacons non molla: nuovo ricorso per l’assegnazione al Napoli!

Il Collegio di garanzia del Coni ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui ha momentaneamente riassegnato i 15 punti precedentemente tolti alla Juventus nella serata di lunedì.

Tale sentenza è stata utile a certificare che la squadra bianconera riceverà una nuova penalizzazione, ma è diventata anche base per un’ulteriore ricorso contro i bianconeri: si tratta di quello del Codacons per l’assegnazione del campionato 2018-2019 al Napoli.

Per il Codacons, tale sentenza confermerebbe la malafede dei dirigenti e, quindi, la fondatezza della richiesta. Di seguito quanto riportato:

“Tale decisione ha pienamente confermato l’impianto strutturale della decisione della Corte Federale d’Appello, con riferimento alla condotta di tutti i quattro dirigenti dotati di poteri di rappresentanza della Juventus e ha definitivamente accertato non solo il fatto che la Società Juventus, tramite i propri legali rappresentanti (dei quali è responsabile in via diretta), ha posto in essere il sistema-plusvalenze in maniera preordinata e strutturata, ma anche e soprattutto il fatto che, con tale sistema, la Juventus ha alterato la regolarità del Campionato 2018-2019. Confermata l’avvenuta alterazione del Campionato 2018-2019, presupposto fondamentale per la richiesta di revoca dello Scudetto 2019 e della sua assegnazione al Napoli, formulata con il ricorso al TAR Lazio depositato lo scorso 31 marzo 2023. Ora è certo anche il diritto per i tifosi, veri ed unici fruitori del servizio spettacolo sport/calcio, di poter richiedere anche il risarcimento”.