La vittoria dello Scudetto del Napoli ha causato anche moltissime polemiche in città e in giro per l’Italia. Non sono mancati anche sani sfottò con, cos i tifosi delle altre squadre italiane che dopo molti anni si sono dovuti inchinare alla forza inaudita del Napoli di Luciano Spalletti.

La grande stagione del Napoli ha portato anche a repentini cambi di fede e di tifo. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ne è l’esempio perfetto: dopo una vita da tifoso della Juventus ha confessato che durante la stagione ha cambiato passione calcistica e ha iniziato a tifare per i partenopei.

Fischi assordanti al Sindaco di Napoli: il motivo

Ospite al “Peppy Night Show“, programma in onda su Canale 21 e condotto da Peppe Iodice, il Sindaco di Napoli ha vissuto un momento particolare, quasi imbarazzante. Invitato a salutare il popolo napoletano, è stato subissato di fischi e nei suoi confronti è stato indirizzato il coro “Chi non salta juventino è”.

Solo l’intervento del comico e presentatore Peppe Iodice ha messo di nuovo tutti d’accordo e ha fatto scattare l’applauso nel momento in cui è stata annunciata la nuova fede calcistica del primo cittadino napoletano. Manfredi, poi, ha voluto mandare un segnale di pace a tutti i tifosi.