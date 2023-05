Lo Scudetto vinto dal Napoli ha mostrato tutta la forza della squadra partenopea e tutta la passione del popolo azzurro che è tornato a festeggiare 33 anni dopo l’ultima volta. Il cammino straordinario della squadra di Luciano Spalletti ha permesso alla Napoli del calcio di rialzare la testa nello stesso momento in cui in città c’è un boom di turismo e di novità sociali che stanno mostrando le migliorie di una città che può dare tantissimo a tutto il mondo.

Non solo nel calcio, Napoli offre da anni anche grandi scenari artistici e rispetto a 33 anni fa tante cose sono cambiate anche per le personalità partenopee che non sono più in vita e non hanno potuto seguire la stagione più esaltante della storia recente del club.

Scudetto Napoli dedicato a Mihajlovic e agli artisti napoletani

Peppe Iodice nel suo “Peppy Night Show” in onda su Canale 21 ha voluto dedicare la vittoria dello Scudetto agli artisti napoletani che sono venuti a mancare nel corso degli ultimi anni, ma anche a Sinisa Mihajlovic. Il calciatore e allenatore serbo era un amico dello stesso comico napoletano che non ha fatto mancare il suo ricordo.