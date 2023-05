La Juventus sta vivendo una stagione tribolata a causa delle sentenze che hanno cambiato la classifica in un paio di occasioni. Dapprima il -15 per il caso relativo alle plusvalenze fittizie e poi il ricorso al Collegio di Garanzia che ha restituito i punti ai bianconeri, ora al secondo posto in Serie A. Ma non mancano e non mancheranno ulteriori novità fino alla fine della stagione che possono cambiare anche il futuro del nostro campionato.

Il CONI ha reso note le motivazioni che hanno portato alla restituzione dei punti alla Juventus con un comunicato ufficiale.

Tutti i ricorsi sono stati trattati all’udienza pubblica e, in quella occasione, i difensori delle parti hanno illustrato le conclusioni rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, e il Procuratore Generale dello Sport, per la Procura Generale, ha concluso per la conferma della sentenza della Corte Federale d’Appello, attesa l’infondatezza e l’inammissibilità per alcuni aspetti, perché motivate in fatto, chiedendo l’annullamento con rinvio per la sola parte relativa alla attribuzione dei punti di penalità alla Juventus F.C. S.p.A. per carenza di motivazione.

Nuova penalizzazione Juventus: decisione entro un mese

La nuova sentenza sulla penalizzazione alla Juventus arriverà nell’arco di 30 giorni, a partire da oggi. Il Collegio di Garanzia dello Sport comminerà una nuova penalizzazione al club bianconero ma non sarà di 15 punti ma di 6 o 9 punti.

A quel punto i bianconeri si ritroverebbero in una situazione molto particolare dovuta alla possibilità di non qualificarsi in Champions League, nonostante il secondo posto attuale.