Futuro Osimhen, la mossa di De Laurentiis cambia i piani

Victor Osimhen è stato uno degli artefici principali dello Scudetto del Napoli. Il bomber nigeriano si è messo in mostra con una stagione straordinaria. Attualmente è anche il capocannoniere della Serie A, oltre ad aver battuto il record di gol di George Weah come miglior marcatore africano della storia del calcio italiano.

Le prestazioni di Osimhen tra Serie A e Champions League hanno attirato gli occhi delle grandi d’Europa che hanno deciso di tentare l’assalto al termine della stagione. Il Napoli non ha mai ostacolato eventuali trattative ma intende non scendere sotto i 150 milioni di euro per acquistarlo.

Futuro Osimhen: aperti i discorsi per il rinnovo

Pochi giorni fa si è parlato insistentemente dell’interesse del Bayern Monaco per Osimhen ma poi i bavaresi si sono tirati indietro per le richieste altissime di Aurelio De Laurentiis. La grande stagione di Osimhen, però, ha convinto il presidente azzurro a tentare di blindare il bomber nigeriano anche per il futuro.

Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, in queste ore ci sono stati contatti tra De Laurentiis e l’entourage di Osimhen per il rinnovo di contratto. Attualmente ha il contratto in scadenza nel 2025 e si può pensare ad un rinnovo al rialzo anche nelle cifre e con una scadenza prolungata.