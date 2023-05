Osimhen al comando di una speciale classifica in Serie A: ha staccato un ex Pallone d’Oro

Prima l’errore e la delusione per non aver timbrato il cartellino, poi la determinazione e il coraggio di ripresentarsi ancora davanti a Terracciano: nella partita di ieri di Victor Osimhen è racchiuso tutto il carattere dell’attaccante nigeriano. Con la rete di ieri, il bomber azzurro si è portato a quota 23 gol in questa Serie A (28esima rete stagionale), blindando il primato della classifica cannonieri (+6 da Lautaro Martinez secondo).

Una stagione d’oro per il nigeriano che, nonostante sia stato fermato anche quest’anno da qualche infortunio, si è finalmente consacrato come uno dei migliori numeri 9 nel panorama calcistico europeo.

Osimhen supera Weah: è l’africano con più reti in Serie A

In più, con la rete di ieri contro la Fiorentina, Osimhen ha raggiunto quota 47 reti in Serie A, staccando l’ex Pallone d’Oro George Weah nella speciale classifica di marcatori africani nel campionato italiano. Adesso l’attaccante del Napoli è il giocatore africano con più reti nel nostro campionato. Questa la top 5.