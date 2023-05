La vittoria dello Scudetto del Napoli ha causato anche moltissime polemiche in città e in giro per l’Italia. Ci sono state diverse notizie di affronti e aggressioni nelle diverse città italiane a causa di festeggiamenti più o meno pronunciati. Soprattutto in alcune zone del Nord Italia tanti tifosi che si sono incontrati nelle piazze e nelle strade principali sono stati presi di mira dagli ultras delle rispettive città e hanno subìto aggressioni.

A Varese il caso più grave, con una famiglia partenopea – padre, madre e bambini – addirittura picchiati e malmenati come raccontato da una delle vittime della bruttissima aggressione.

De Giovanni attacca Salvini: le parole

Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano e tifoso del Napoli, al “Peppy Night Show” si è scagliato contro Matteo Salvini in maniera velata, accusato di essere portatore di “odio” nei confronti dei napoletani.