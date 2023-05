Kim lascia il Napoli? Le notizie che si stanno susseguendo sul difensore coreano spaventano il Napoli e rischiano di aprire uno squarcio nella prossima stagione del club azzurro. Le prestazioni del classe ’96 hanno impressionato tutti i top club europei che ora sono sulle sue tracce e intendono sottrarlo agli azzurri.

Il futuro di Kim è in bilico. E non perché il Napol intenda cederlo ma per la clausola rescissoria presente nel suo contratto che rende inerme il club azzurro di fronte ad un’eventuale offerta di primissimo livello che può essere molto alta anche dal punto di vista personale per il calciatore.

Kim al Manchester United: offerta super dei Red Devils

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Manchester United è pronto ad acquistare KimMinjae dal Napoli. Il club inglese sta rifondando parte della rosa e ten Hag è fortemente interessato all’ex Fenerbahçe.

Pronta un’offerta da 60 milioni di euro per la clausola rescissoria che non permetterà al Napoli di opporsi. La società di Manchester attende di conoscere il valore esatto della clausola ed è pronta allo sforzo economico pur di acquistare il coreano.