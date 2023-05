Clausola Kim, non si può eliminare: c’è una volontà precisa

Kim Minjae è la vera sorpresa di questa stagione. Il difensore coreano, arrivato tra lo scetticismo generale dopo la cessione di Kalidou Koulibaly, si è poi dimostrato uno dei migliori della Serie A. E le sue prestazioni hanno portato le big d’Europa a pensare a lui per la prossima stagione. Il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo ma nel suo contratto è presente una clausola rescissoria, valida per i primi quindici giorni di luglio, che può portarlo via dagli azzurri.

Quale sarà il futuro di Kim? Tutto da decidere in estate, dopo una stagione da protagonista assoluto, terminata con la vittoria dello Scudetto e un grandissimo cammino anche in Champions League.

Futuro Kim: la sua volontà sarà decisiva

Nel contratto di Kim con il Napoli c’è una clausola che spaventa, e non poco, gli azzurri. Le big si sono già messe sulle sue tracce e il club partenopeo ha provato ad eliminarla ma senza successo. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, ora non c’è più tempo di mettere una firma su un nuovo accordo per aumentare il valore della clausola o per depennarla ma acquistare Kim non sarà semplice.

Il valore della clausola varia in base al fatturato della squadra che intenderebbe acquistarlo ma le paure del Napoli potrebbe eliminarle solo Kim Minjae. Secondo il quotidiano, infatti, sarà la volontà del calciatore a determinare il futuro.