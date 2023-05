Giuntoli, non solo la Juve su di lui: occhi anche dall’estero!

Il Napoli festeggia lo scudetto conquistato grazie al pareggio ad Udine e sogna di poter aprire un ciclo vincente a partire da questo successo. Il primo passo per costruire un futuro simile sarà però cercare di trattenere coloro che hanno aiutato gli azzurri a conquistare questo successo.

L’uomo la cui permanenza sembra essere più in bilico in queste ore è proprio colui che con le sue intuizioni di mercato ha costruito questo gruppo vincente, cioè Cristiano Giuntoli. Su di lui c’è infatti il forte pressing della Juventus, in disperata ricerca di un nuovo direttore sportivo.

Giuntoli conteso: anche una big europea su di lui!

Le notizie di mercato che riguardano l’interessamento della Juventus per Giuntoli sono molto intense: il suo contratto è in scadenza nel 2024 e la missione rinnovo al momento non sembra procedere bene. In tutto ciò, si aggiunge un’ulteriore insidia.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, avrebbe effettuato un sondaggio per Giuntoli anche il Manchester United, con lo scopo di capire la situazione contrattuale del ds azzurro. La squadra favorita rimarrebbe la Juventus ma il club inglese può contare su un elevato budget oltre che sull’innegabile fascino di un’esperienza all’estero per convincere Giuntoli a sposare il loro progetto.