Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE NAPOLI FIORENTINA – Il Napoli di Luciano Spalletti scende in campo per la prima volta da Campione d’Italia in carica. Gli azzurri giocheranno domenica alle 18 al ‘Maradona’ contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per la prima volta di fronte al proprio pubblico, i campioni azzurri riceveranno tutto l’amore della città di Napoli e prima della partita è previsto anche un grande spettacolo con musica, giochi di luce e super ospiti.

Il Napoli arriva alla gara di domenica con tutti i favori del pronostico ma anche “appagato” dal risultato storico raggiunto. Vincere con la Fiorentina, però, sarà fondamentale per mettere una firma sullo status di top club, per dimostrare il grande passo in avanti anche dal punto di vista mentale. Dall’altra parte, la Fiorentina reduce dal pareggio per 3-3 contro la Salernitana vuole tornare a fare punti e a vincere, come già successo nella scorsa stagione al Maradona, per tentare gli ultimi disperati assalti all’Europa.

Probabili formazioni di Napoli Fiorentina

Nonostante la vittoria dello Scudetto, il Napoli non ha intenzione di regalare nulla alle avversarie e di non lasciare nulla al caso. La partita di domenica contro la Fiorentina sarà decisiva anche ai fini del record di punti da provare a stabilire in stagione (l’ultimo record è firmato Maurizio Sarri a quota 91 punti).

Spalletti, dunque, potrebbe dare ancora spazio ai titolari per provare a mettere quanti più punti possibili. Spazio a Osimhen e Kvaratskhelia, ma anche a Kim e Lobotka. Zielinski potrebbe riprendersi il posto a discapito di Ndombele, mentre Elmas può essere confermato a destra al posto di Lozano e Politano.

La Fiorentina arriverà a Napoli senza lo squalificato Martinez Quarta: giocherà Milenkovic con Igor. Amrabat è recuperato e potrebbe giocare dal primo minuto. Ikoné e Gonzalezdovrbebero formare il tridente con Arthur Cabral.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano

Napoli Fiorentina in tv e streaming

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l’app di DAZN sulla smart tv compatibile o utilizzare dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, PlayStation e XBox o il TIMVISION Box. Gli utenti abbonati sia a DAZN che a Sky, inoltre, potranno attivare Zona DAZN e vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv sul canale 214 del decoder di Sky.

La partita sarà visibile anche in streaming su PC, tablet e smartphone: basterà collegarsi all’app di DAZN e accedere al proprio account per poter assistere alla partita.