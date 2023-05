Incredibile Cassano: “De Laurentiis bocciato! Non è un visionario, ha avuto solo cul*”

Il Napoli ha vinto lo scudetto ed è partita così la celebrazione di tutti i protagonisti che hanno contribuito a questo straordinario trionfo. Fra questi, c’è indubbiamente il presidente Aurelio De Laurentiis. Sono tornate in auge le sue dichiarazioni con cui nell’estate scorsa affermava che avrebbe fatto di tutto per riportare lo scudetto al Napoli in un momento dove questo sembrava un miraggio, viste le tante voci di mercato che vedevano una rosa ridimensionata.

La rivoluzione c’è stata, con tante stelle della vecchia rosa che hanno lasciato il post a nuovi scintillanti calciatori giovani. Gli effetti però sono stati clamorosamente positivi: dopo 33 anni il Napoli è diventato campione d’Italia. In tanti, quindi, considerano De Laurentiis un visionario per aver previsto un tale successo contro tutti.

Non si è detto d’accordo con questa visione Antonio Cassano che, durante la diretta della scorsa serata della Bobo Tv, ha reputato insufficiente il suo operato recente. Di seguito quanto riportato:

Voto insufficiente per me a De Laurentiis. Lui non è stato un visionario, gli è andata di cul* perché ha trovato una squadra che il suo allenatore ha fatto giocare in un modo eccezionale. Spalletti si è ritrovato con sei giocatori in meno, il presidente non gli ha fatto nemmeno un acquisto e gli ha messo la patata bollente in mano dicendo che avrebbero potuto vincere lo scudetto. In 10 anni ha rotto i coglion* a tutti, quest’anno non ha parlato male perché non poteva dire nulla. Anche ieri ha mostrato un ego impressionante, come se il merito fosse suo

A volte puoi dare dei meriti alla società, come al Milan. Il Napoli se parli di risultati nell’era De Laurentiis non c’è nulla da dire, ma se parliamo di cosa ha fatto in questi due anni di Spalletti la realtà è un’altra. Ha dato via sei giocatori senza prenderne nemmeno uno di quelli che lui voleva. Su Kvaratskhelia e Kim si è dovuto fidare di Giuntoli.

Come risultati nessuno può dirgli niente, ma come gestione ha sbagliato. Non è stato un visionario nel parlare di scudetto, ha avuto cul*! Non ha parlato solo perché non ha aveva nulla da dire, come Ancelotti o Gattuso, elogiati e poi mandati via. Ieri si è chiuso il cerchio. Spalletti non sapeva di essere stato confermato, che era stata esercitata l’opzione, lo ha saputo dai giornalisti. Deve mettere il suo ego da parte.