Conferenza Sottil: “Scudetto Napoli? L’Udinese ha un obiettivo”

Il Napoli si gioca il tutto per tutto alla Dacia Arena contro l’Udinese di Andre Sottil. Gli azzurri, in caso di vittoria della Lazio questa sera contro il Sassuolo, averanno il “league point” contro i friulani. Basterà un solo punto per chiudere definitivamente la pratica Scudetto e regalare una gioia infinita ai tifosi partenopei.

Qualche ora fa Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della partita che può riscrivere la storia del Napoli e ha ribadito che teme molto la forza e la fisicità dell’Udinese. I friulani sono a centro classifica e intendono migliorare fino alla fine della stagione. E soprattutto in casa hanno fermato quasi tutte le big. Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha analizzato la sfida contro il Napoli in conferenza stampa.

“Lo spostamento della partita è stato un episodio anomalo. È normale che se si moddificano i calendari qualcosa a livello di programmazione va cambiato. Ci siamo focalizzati a disputare la gara di giovedì sera e ci siamo organizzati, tenendo conto anche di un eventuale anticipo”.

Sottil in conferenza: “Non ci importa dello Scudetto del Napoli”

Alla vigilia di Udinese-Napoli, Andrea Sottil ha parlato anche della possibile festa Scudetto che gli azzurri faranno alla Dacia Arena in caso di risultato positivo.