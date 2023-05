Salernitana, Iervolino: “Pari a Napoli un grande trionfo”

La Salernitana torna in campo dopo il pareggio di domenica al ‘Maradona‘ contro il Napoli. I granata sono riusciti a rimandare la festa Scudetto del Napoli di qualche giorno e il pareggio maturato qualche giorno fa è stato vissuto come una vera e propria festa. Di ritorno in città, infatti, i tifosi della Salernitana ha accolto la squadra con cori e grande entusiasmo, facendo sì che si creassero che delle polemiche con i tifosi del Napoli.

Il pareggio tra Napoli e Salernitana ha avvicinato gli azzurri allo Scudetto e i granata alla salvezza, visto che a 6 giornate dalla fine sono a quota 34 punti, a +7 dal terzultimo posto.

Iervolino rimarca: “A Napoli un grande trionfo per la Salernitana”

Questa sera la Salernitana torna in campo all’Arechi contro la Fiorentina per cercare di fare qualche altro passo verso la salvezza. Danilo Iervolino, presidente dei granata, prima della partita contro i Viola, è tornato a parlare del pareggio di Napoli con toni entusiastici.